Primarie Pd: per Bonaccini ad Agropoli c'è anche l'ex coordinatore di Fratelli d'Italia (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPrimarie per la segreteria Pd: ad Agropoli sostiene Bonaccini anche l'ex coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. La cosa può destare sensazione, certo. Ma solo in chi non conosce le dinamiche politiche locali. l'ex meloniano Michele Pizza, infatti, è regolarmente iscritto al Pd. Ha lasciato FdI nel novembre 2020, per "ragioni personali", come spiegava in una nota. Quindi nel maggio 2022 si è ricandidato al consiglio comunale, con la civica Ci siamo per Agropoli, a sostegno del futuro sindaco Roberto Mutalipassi. Rieletto nell'assise cittadina (189 voti), è oggi consigliere nella maggioranza di centrosinistra. In passato, invece, è stato un fiero oppositore del Pd.

