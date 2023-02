Primarie Pd. Oltre un milione di votanti. Schlein e Bonaccini testa a testa (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono dati parziali. Elly Schlein sarebbe avanti. E’ iniziato lo spoglio delle Primarie del Pd. L’unico dato certo: i votanti. Oltre un milione e trecentomila votanti. La candidata dem è avanti nelle città e al nord. Stefano Bonaccini è invece avanti al sud in particolare in Campania. Qui sarebbe valanga Bonaccini. In Liguria avanza Schlein. Al Nazareno si invoca prudenza. I dati, si ripete, sono parziali. Lo spoglio si annuncia lungo Youtrend di Lorenzo Pregliasco (si ripete, dati parziali e ufficiosi) parla di Schlein al 59.4% (26.466) e Bonaccini al 40.6% (18.056) su 44.606 voti Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono dati parziali. Ellysarebbe avanti. E’ iniziato lo spoglio delledel Pd. L’unico dato certo: iune trecentomila. La candidata dem è avanti nelle città e al nord. Stefanoè invece avanti al sud in particolare in Campania. Qui sarebbe valanga. In Liguria avanza. Al Nazareno si invoca prudenza. I dati, si ripete, sono parziali. Lo spoglio si annuncia lungo Youtrend di Lorenzo Pregliasco (si ripete, dati parziali e ufficiosi) parla dial 59.4% (26.466) eal 40.6% (18.056) su 44.606 voti

