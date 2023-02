Primarie Pd, oggi si decide tra Bonaccini e Schlein, ecco dove si vota (Di domenica 26 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color oggi domenica 26 febbraio ci sono le Primarie del Pd per scegliere il segretario tra Bonaccini e Schlein. Il Partito Democratico vivrà un momento di grande importanza per il suo futuro. Dopo un lungo periodo di indubbio travaglio, infatti, il Pd ha avviato negli ultimi mesi un lungo percorso che lo deve portare alla nomina ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 26 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordomenica 26 febbraio ci sono ledel Pd per scegliere il segretario tra. Il Partito Democratico vivrà un momento di grande importanza per il suo futuro. Dopo un lungo periodo di indubbio travaglio, infatti, il Pd ha avviato negli ultimi mesi un lungo percorso che lo deve portare alla nomina ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : ?? Insieme per un Pd popolare che torni a vincere, l’avversario è la destra. La mia intervista a 360 gradi oggi a Lu… - MATT48911638 : RT @scottecs: Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIARE, sempli… - florianademiche : RT @CarloCeraldiFGU: Ho sempre votato alle #PrimariePD, Oggi NO! A furia di curare la Renzite, il PD morirà di Dalemite. Renzi ha vinto be… - horottoilvetro : RT @you_trend: Oggi si vota fino alle 20:00 per le primarie del Partito Democratico. La sfida è tra il presidente della Regione Emilia Roma… - SDellabella : Oggi grazie a Dio finiremo di parlare delle primarie più lunghe della storia #PrimariePD -