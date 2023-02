Primarie Pd, nei gazebo la rivoluzione di Elly Schlein Nasce la prima segreteria guidata da una donna - i nomi (Di domenica 26 febbraio 2023) Bonaccini travolto dal voto dei simpatizzanti dopo aver vinto nei circoli: così cambia la leadership del Partito Democratico Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 febbraio 2023) Bonaccini travolto dal voto dei simpatizzanti dopo aver vinto nei circoli: così cambia la leadership del Partito Democratico Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Queste primarie PD sono le prime in cui si sfidano due candidati, per via delle nuove regole secondo cui accedono a… - Ruffino_Lorenzo : Alle primarie nei circoli del Pd quest'anno sono stati espressi 152 mila voti, il minimo da sempre e il 20 per cent… - SerinaRenato : @CompagnoMonti Alle ultime elezioni regionali, a Roma, ha votato il 33%. Il calo delle primarie rispetta il general… - VIGELLI : @BorromeoBea per me il senso lo devono trovare i veri iscritti al PD che nei circoli han votato diversamente ... be… - ROSS54PLL : RT @Open_gol: La deputata ed esponente di Italia Viva punta sull'idea che se il Pd si spostasse a sinistra, l'area centrista crescerebbe ne… -