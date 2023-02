Primarie Pd, lo spoglio in diretta: un milione di votanti. Schlein sopra il 60% a Roma, Milano, in Veneto e Sicilia: “Avanti in 14 regioni”. Comitato Bonaccini: “Partita aperta” (Di domenica 26 febbraio 2023) «Una grande festa di democrazia e partecipazione» per il segretario uscente Enrico Letta, che lascerà il posto a chi vincerà Leggi su lastampa (Di domenica 26 febbraio 2023) «Una grande festa di democrazia e partecipazione» per il segretario uscente Enrico Letta, che lascerà il posto a chi vincerà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : È in corso lo spoglio ai seggi delle primarie del Partito Democratico. Il ballottaggio per la segreteria dem è fra… - ciropellegrino : RT @fanpage: Lo spoglio è ancora in corso, ma il comitato di Elly Schlein ha comunicato che la candidata ha vinto le primarie del Partito d… - cesarebrogi1 : RT @fanpage: Lo spoglio è ancora in corso, ma il comitato di Elly Schlein ha comunicato che la candidata ha vinto le primarie del Partito d… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: E' iniziato lo spoglio ai seggi delle primarie del Partito Democratico che si sono chiusi alle 20. Il ballottaggio per la… - cri5t1n4c : RT @fanpage: Lo spoglio è ancora in corso, ma il comitato di Elly Schlein ha comunicato che la candidata ha vinto le primarie del Partito d… -