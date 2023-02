Primarie Pd, l’esito del ballottaggio per la segreteria nazionale nei seggi sanniti (In aggiornamento) (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è votato quest’oggi per le Primarie del Pd chiamato a scegliere il suo nuovo segretario nazionale nel ballottaggio finale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Si è votato anche nel Sannio e questi sono glie seti dei seggi sanniti Telese, votanti 95: 59 Schlein, 36 Bonaccini San Giorgio del Sannio, votanti 241: 141 Bonaccini, 98 Schlein, nulla 1Paduli: votanti 91: 77 Bonaccini, 14 SchleinArpaise votanti 90: 73 Bonaccini, 17SchleinPietrelcina, votanti 79: 47 Bonaccini, 32 SchleinMontefalcone, votanti 55: 37 Schlein, Bonaccini 18Circello, votanti 89: 55 Bonaccini, 34 SchleinVitulano votanti 67: 53 Schlein, 13 Bonaccini, nulle 1Sant’Angelo a Cupolo, votanti 124 votanti: 99 Bonaccini, 24 Schlein, 1 scheda Calvi votanti 75 Bonaccini 55 Schlein 20 L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è votato quest’oggi per ledel Pd chiamato a scegliere il suo nuovo segretarionelfinale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Si è votato anche nel Sannio e questi sono glie seti deiTelese, votanti 95: 59 Schlein, 36 Bonaccini San Giorgio del Sannio, votanti 241: 141 Bonaccini, 98 Schlein, nulla 1Paduli: votanti 91: 77 Bonaccini, 14 SchleinArpaise votanti 90: 73 Bonaccini, 17SchleinPietrelcina, votanti 79: 47 Bonaccini, 32 SchleinMontefalcone, votanti 55: 37 Schlein, Bonaccini 18Circello, votanti 89: 55 Bonaccini, 34 SchleinVitulano votanti 67: 53 Schlein, 13 Bonaccini, nulle 1Sant’Angelo a Cupolo, votanti 124 votanti: 99 Bonaccini, 24 Schlein, 1 scheda Calvi votanti 75 Bonaccini 55 Schlein 20 L'articolo proviene ...

