Primarie Pd | la Casa dei Popoli di Casalecchio attende l’arrivo di Bonaccini La sfidante Schlein spera nell’affluenza alta – Il video

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ladeidilecchio di Reno è un luogo simbolico per Stefano. Qui, il 27 gennaio 2020, l’attuale presidente dell’Emilia-Romagna stabilì il quartier generale di quelle elezioni regionali. Il centrosinistra riuscì a respingere l’avanzata del centrodestra, in forte crescita persino nella rossa Emilia-Romagna. Come allora, anche in questa tornata elettorale non è scontato un esito favorevole a. Anzi: per la prima volta, la segreteria è sembrata davvero contendibile nell’ultima fase delledel Pd. Il presidente dell’Emilia-Romagna è sempre stato favorito nei sondaggi, ma il consenso intorno allaEllyè cresciuto via via che ci si avvicinava all’ultima fase delle, quella ...

Oggi si vota per scegliere il nuovo vertice del Partito Democratico tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Sul voto incombe l'incognita affluenza. Bonaccini ha votato in mattinata a Campogliano.