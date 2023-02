Primarie Pd | i primi dati indicano un testa a testa tra Schlein e Bonaccini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mbencivinni : #Schlein in vantaggio secondo i primi dati @you_trend sul nazionale pur tra mille cautele. Manca ancora quasi tutto… - stefanocasalec : RT @petergomezblog: Primarie Pd, la diretta – nei primi scrutini #Schlein in vantaggio col 56%. #Bonaccini doppiato a Milano e Roma https:/… - TV7Benevento : **Pd: Youtrend, da primi dati Schlein avanti anche a Bologna e Torino** - - lucamengoni : RT @petergomezblog: Primarie Pd, la diretta – nei primi scrutini #Schlein in vantaggio col 56%. #Bonaccini doppiato a Milano e Roma https:/… - francotaratufo2 : RT @petergomezblog: Primarie Pd, la diretta – nei primi scrutini #Schlein in vantaggio col 56%. #Bonaccini doppiato a Milano e Roma https:/… -

Indica con un testa a testa, ma con un vantaggio per Elly Schlein il dato deispogli dei seggi per ledel Pd, col ballottaggio fra Schlein e Stefano Bonaccini. E' quanto riferiscono diverse fonti dem. In particolare, Schlein risulterebbe in testa in Lombardia e a ...Oltre 600mila votanti già alle 13 di domenica per ledel Pd, e per Dario Nardella, sindaco di Firenze, "oltre 1 milione" alle urne in tutta l'... Irumors danno i due principali sfidanti, ...

Primarie Pd 2023: scrutinio e affluenza in diretta a Bologna e in ... il Resto del Carlino

Risultati Primarie Pd: si attende il verdetto. Diretta: primi dati, è testa ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Corsa per la segreteria Dem. Seggi chiusi, spoglio in corso. Sfida Elly Schlein-Stefano Bonaccini - Youtrend: su 44.606 voti Schlein al 59,4%, Bonaccini al 40,6% - Youtrend: su 44.606 voti Schlein al 59,4%, Bonaccini al 40,6% RaiNews

Primarie Pd: «Supereremo il milione di voti ai gazebo». Iniziato lo spoglio Il Sole 24 ORE

Primarie Pd, nel Barese più di 11mila votanti ai seggi in mattinata: è la provincia con l'affluenza più alta BariToday

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Elly Schlein, nel giorno delle primarie Pd, strumentalizza il terribile naufragio sulle coste calabresi e attacca il governo: "Disumano fare decreti con lo scopo di rendere difficile i salvataggi in m ...