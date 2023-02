(Di domenica 26 febbraio 2023) Il presidente della Regione, Eugenio, ha già: ha deposto le schede stamani alle 9, a, presso il1 Villa San Lorenzo in Via Scardassieri 47 L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoliticaNewsNow : Casucci (Lega): 'Su Autonomia differenziata il Presidente Giani assuma posizione chiara e non si faccia condizionar… - PoliticaNewsNow : Casucci (Lega): 'Su Autonomia differenziata il Presidente Giani assuma posizione chiara e non si faccia condizionar… - TV7Benevento : Autonomia: Schlein, 'Giani sbaglia, Pd sia compatto contro disegno pericoloso' - -

Per questo ledel PD diventano uno snodo cruciale per il futuro della sinistra: cambiare è ... E pensiamo che le iniziali aperture di alcuni Presidenti di Regione del centrosinistra come...... a quel punto, ne capiremo di più di quello che veramente pensasull'Autonomia…'

Primarie PD: Giani ha votato al Centro Civico di Sesto Fiorentino Firenze Post

Primarie Pd, è il giorno della doppia sfida LA NAZIONE

Primarie Pd, oggi il voto: ecco i seggi aperti LA NAZIONE

Verso le primarie del Pd. In Toscana duello Fossi-Mercanti LA NAZIONE

Primarie Pd, il duello con il fantasma Renzi LA NAZIONE

Sono quarantanove i gazebo del Partito democratico allestiti negli undici comuni dell’Empolese Valdelsa. C’è tempo fino alle 20 ...Cento seggi aperti dalle 8 alle 20 in tutta la provincia per eleggere la nuova segreteria. Duello Bonaccini-Schlein e Mercanti-Fossi ...