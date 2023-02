Primarie PD, Enrico Letta attende l’esito: “Giornata di festa e democrazia. Basta problemi interni” (Di domenica 26 febbraio 2023) Le Primarie del PD sono terminate alle ore 20, fra i votanti anche l’ex segretario del partito di centrosinistra Enrico Letta che ha espressa la propria preferenza fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein presso la sezione del PD di Testaccio a Roma. Si attende lo spoglio per capire chi guiderà il maggior partito della sinistra ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Ledel PD sono terminate alle ore 20, fra i votanti anche l’ex segretario del partito di centrosinistrache ha espressa la propria preferenza fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein presso la sezione del PD di Testaccio a Roma. Silo spoglio per capire chi guiderà il maggior partito della sinistra ... TAG24.

