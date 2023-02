Primarie Pd, è sfida aperta tra Bonaccini e Schlein: la diretta live (Di domenica 26 febbraio 2023) Primarie Pd, sfida tra Bonaccini e Schlein: diretta live. A che ora e come si vota, quando, orario, chi può votare, costo, dove Seggi aperti in tutta Italia oggi, domenica 26 febbraio 2023, dalle ore 8 alle 20 per eleggere il nuovo segretario del Pd, che succederà a Enrico Letta. È sfida a due tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, i due candidati più votati dai circoli. Dal 3 al 19 febbraio il voto è stato riservato ai 151.530 votanti nei congressi di circolo. Netta in quel caso la supremazia di Bonaccini: 79.787 voti (52,9%), Schlein 52.637 voti (34,9%), Gianni Cuperlo 12.008 voti (8%) e Paola De Micheli 6.475 voti (4,2%). Oggi per le Primarie del Pd sarà possibile votare dalle 8 ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023)Pd,tra. A che ora e come si vota, quando, orario, chi può votare, costo, dove Seggi aperti in tutta Italia oggi, domenica 26 febbraio 2023, dalle ore 8 alle 20 per eleggere il nuovo segretario del Pd, che succederà a Enrico Letta. Èa due tra Stefanoed Elly, i due candidati più votati dai circoli. Dal 3 al 19 febbraio il voto è stato riservato ai 151.530 votanti nei congressi di circolo. Netta in quel caso la supremazia di: 79.787 voti (52,9%),52.637 voti (34,9%), Gianni Cuperlo 12.008 voti (8%) e Paola De Micheli 6.475 voti (4,2%). Oggi per ledel Pd sarà possibile votare dalle 8 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... horottoilvetro : RT @you_trend: Oggi si vota fino alle 20:00 per le primarie del Partito Democratico. La sfida è tra il presidente della Regione Emilia Roma… - LorellaBraganti : @EnricoLetta Io non sono favorevole alle primarie. Non ritengo sia necessaria una sfida tra leader, credo sia più… - infoitinterno : Partito Democratico, primarie al via: come e dove si vota, Bonaccini sfida Schlein per la segreteria - PUSSlFIED : RT @you_trend: Oggi si vota fino alle 20:00 per le primarie del Partito Democratico. La sfida è tra il presidente della Regione Emilia Roma… - you_trend : Oggi si vota fino alle 20:00 per le primarie del Partito Democratico. La sfida è tra il presidente della Regione Em… -