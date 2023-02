Primarie PD, Del Basso De Caro: “D’Amelio candidatura eccellente per la Campania, Bonaccini si avvia alla vittoria” (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La prima firma in calce a sostegno della candidatura a segretario regionale del Pd di Rosetta D’Amelio è stata la mia”. Così si è espresso l’ex deputato Dem Umberto Del Basso De Caro, pochi minuti dopo aver votato anch’egli nel seggio predisposto a Benevento per le Primarie del Pd. “E’ la prima volta dalla fondazione del partito ad oggi, cioè dal 2007, in quindici anni che viene candidata alla guida del partita un esponente delle zone interne, cioè nel caso di specie da Lioni. Potrei dire la più interna delle zone interne in alta Irpinia. La D’Amelio ha un curriculum politico di alto profilo poiché è stata tanti anni sindaco del suo paese, è stata tre volte consigliere regionale, è stata assessore e presidente del Consiglio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La prima firma in calce a sostegno dellaa segretario regionale del Pd di Rosettaè stata la mia”. Così si è espresso l’ex deputato Dem Umberto DelDe, pochi minuti dopo aver votato anch’egli nel seggio predisposto a Benevento per ledel Pd. “E’ la prima volta dfondazione del partito ad oggi, cioè dal 2007, in quindici anni che viene candidataguida del partita un esponente delle zone interne, cioè nel caso di specie da Lioni. Potrei dire la più interna delle zone interne in alta Irpinia. Laha un curriculum politico di alto profilo poiché è stata tanti anni sindaco del suo paese, è stata tre volte consigliere regionale, è stata assessore e presidente del Consiglio ...

