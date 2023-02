Primarie Pd | chiusi i seggi Attesa per l' affluenza Letta | «Supereremo il milione» Sfida Bonaccini-Schlein

(Di domenica 26 febbraio 2023) È iniziato lo spoglio aidelledel Partito Democratico, che si sonoalle 20. Il ballottaggio per la segreteria dem è fra Stefanoed Elly. In base...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Primarie Pd, chiusi i seggi. Affluenza attesa per le 21. Alle 22 i risultati : AGI - Chiusi i seggi delle primarie… - gaiaitaliacom : Primarie PD 2023 tra ottimismo e bisogno di una “cosa nuova”. Seggi chiusi con un milione di voti alle 20 - Castellodannone : #Primarie Pd, chiusi i seggi. Affluenza attesa per le 21. Alle 22 i risultati - gaiaitaliacom : Primarie PD 2023 tra ottimismo e bisogno di una “cosa nuova”. Seggi chiusi con un milione di voti alle 20- - TV7Benevento : **Pd: chiusi seggi primarie, dalle 21 i primi dati a partire dall'affluenza** - -

Si sonoi seggi per lePd . Attesa al Nazareno per i primi dati. Dalle 21 in poi arriveranno intanto quelli dell'affluenza, si spiega da fonti dem. Alle 13 i votanti erano stati circa 600mila. ...I 5.550 seggi si sonoalle 20 in tutta Italia. 'La mia speranza - ha detto Schlein - è veder superata la soglia di un milione di partecipanti'. 'Da dopodomani dobbiamo tornare tutti insieme - ha chiesto Bonaccini - ...

Corsa per la segreteria Dem. Seggi chiusi, al via lo spoglio. Sfida Elly Schlein-Stefano Bonaccini - Attesa per i risultati in quartier generale Schlein - Attesa per i risultati in quartier generale Schlein RaiNews

Affluenza e risultati delle Primarie Pd 2023, quando inizia lo spoglio ... Fanpage.it

Primarie Pd 2023, la DIRETTA live: risultati e notizie in tempo reale Money.it

Primarie PD 2023, affluenza e risultati in diretta: chi ha vinto tra ... Fanpage.it

Primarie Pd, chiusi i seggi per la sfida Schlein-Bonaccini. Alle 13 quasi 600mila votanti Sky Tg24

Primarie Pd: si chiude il Congresso del Partito Democratico con il voto per il nuovo Segretario. Bonaccini favorito, Schlein cerca l'exploit ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-dc028f3d-1b6f-c4a6-f245-228f41536e ...