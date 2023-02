Primarie Pd, chiusi i seggi. Attesa per l'affluenza. Letta: «Supereremo il milione». Sfida Bonaccini-Schlein (Di domenica 26 febbraio 2023) È iniziato lo spoglio ai seggi delle Primarie del Partito Democratico, che si sono chiusi alle 20. Il ballottaggio per la segreteria dem è fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. In base... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 febbraio 2023) È iniziato lo spoglio aidelledel Partito Democratico, che si sonoalle 20. Il ballottaggio per la segreteria dem è fra Stefanoed Elly. In base...

