Primarie Pd | Boschi “vede” la vittoria di Schlein e scommette sulla fuga degli elettori | «Stagione interessante per i riformisti»

(Di domenica 26 febbraio 2023) Maria Elenadi Elly, alla luce dei risultati parziali delledel Partito democratico, che continuano ad affluire alla spicciolata ma segnando sempre il vantaggio della candidata italo svizzera. Le parole dinon sono quelle di una sostenitrice o simpatizzante, ovviamente. Al contrario la deputata e tra i leader di Italia Viva, si sbilancia subito nel far intendere che se sarà la candidata più di sinistra a guidare il Pd, lo spostamento dei dem aprirà ampi spazi per l’area di Azione-Italia Viva: «Penso che da domani nella politica italiana cambieranno molte cose. Si apre unamoltoper i», scrive. February 26, 2023 Dal punto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Primarie Pd, Boschi “vede” la vittoria di Schlein e scommette sulla fuga degli elettori: «Stagione interessante per… - ROSS54PLL : RT @Open_gol: La deputata ed esponente di Italia Viva punta sull'idea che se il Pd si spostasse a sinistra, l'area centrista crescerebbe ne… - Open_gol : La deputata ed esponente di Italia Viva punta sull'idea che se il Pd si spostasse a sinistra, l'area centrista cres… - TV7Benevento : **Iv: Boschi, 'si apre stagione interessante per i riformisti'** - - TV7Benevento : Scuola: Boschi, 'governo censura preside e non condanna pestaggio, mondo a rovescia' - -

Maria Elenascommette sulla vittoria di Elly Schlein , alla luce dei risultati parziali delledel Partito democratico, che continuano ad affluire alla spicciolata ma segnando sempre il vantaggio ...Cedere alle furbe lusinghe di Maria Elena, per conto del Terzo Polo, sarebbe da ingenui. Non ... La sconfitta alleinvece rimette tutto in gioco, con voci di uscite eccellenti. Nella ...

Primarie Pd, Boschi "vede" la vittoria di Schlein e scommette sulla ... Open

Stefano Bonaccini: «Ha prevalso Elly, ora tocca a lei indicare la strada». Boschi (Iv): «Ora stagione interess ilmattino.it

Pd, primarie 2023: Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd ... la Repubblica

Primarie Pd 2023, chi è Elly Schlein: la nuova segretaria è l'anti ... Adnkronos

Domenica le primarie del Partito Democratico: dove si potrà votare ... Radio Gold

"O si cambia o si muore". Circoli aperti dalle 8 alle 20: due euro per votare. Testa a testa fra Bonaccini e Schlein per la segreteria nazionale.Lunedì sopralluogo del Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni che incontrerà sindaci e amministratori di Luinese e Tradatese. L'onorevole Stefano Candiani. “Porte aperte a tutti i parlame ...