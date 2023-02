Primarie Pd, Boldrini sostiene Schlein “per costruire la sinistra del futuro” (Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA – Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei Deputati e parlamentare del Pd, si è recata al seggio elettorale di Angeli di Mergo per votare convintamente Elly Schlein come prossima segretaria del Partito Democratico. “Possiamo vincere, parte da noi”, scrive Boldrini sui social. “Se cambia il Pd, cambia l’Italia. Se non ti piace come vanno le cose, il 26 febbraio hai l’occasione per dare una svolta. Per costruire la sinistra del futuro, c’è solo una cosa da fare: andare a votare Elly Schlein come nuova segretaria del Partito Democratico”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA – Laura, ex presidente della Camera dei Deputati e parlamentare del Pd, si è recata al seggio elettorale di Angeli di Mergo per votare convintamente Ellycome prossima segretaria del Partito Democratico. “Possiamo vincere, parte da noi”, scrivesui social. “Se cambia il Pd, cambia l’Italia. Se non ti piace come vanno le cose, il 26 febbraio hai l’occasione per dare una svolta. Perladel, c’è solo una cosa da fare: andare a votare Ellycome nuova segretaria del Partito Democratico”. L'articolo L'Opinionista.

