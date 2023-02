Primarie Pd, alle 13 hanno votato in 600mila. "Chi favorisce l'affluenza" (Di domenica 26 febbraio 2023) Primarie Pd, sembra scongiurato l'incubo di una partecipazione al di sotto del milione di votanti. "I dati ci dicono che alle 13 hanno votato 598.121 elettori", ha annunciato la deputata del Partito Democratico Silvia Roggiani, a Mezz'ora in più su Rai 3. "È un dato molto importante", ha aggiunto nel programma di Lucia Annunziata. La commissione nazionale per il congresso ha confermato che alle ore 13 i votanti alle Primarie sono 598.121, si legge in una nota ufficiale del partito. Intanto spuntano i dati ripartiti per regioni, che potrebbero far intravedere tendenze sull'esito finale del voto che vede contrapposti Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Secondo l'istituto Bidimedia Sondaggi l'affluenza rispetto al dato definitivo delle ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023)Pd, sembra scongiurato l'incubo di una partecipazione al di sotto del milione di votanti. "I dati ci dicono che13598.121 elettori", ha annunciato la deputata del Partito Democratico Silvia Roggiani, a Mezz'ora in più su Rai 3. "È un dato molto importante", ha aggiunto nel programma di Lucia Annunziata. La commissione nazionale per il congresso ha confermato cheore 13 i votantisono 598.121, si legge in una nota ufficiale del partito. Intanto spuntano i dati ripartiti per regioni, che potrebbero far intravedere tendenze sull'esito finale del voto che vede contrapposti Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Secondo l'istituto Bidimedia Sondaggi l'rispetto al dato definitivo delle ...

