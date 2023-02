Primarie Pd | alle 13 hanno votato 600mila persone Letta | «Supereremo il milione»

(Di domenica 26 febbraio 2023) Negli oltre 5.500 gazebostiti dal Partito democratico in tutta Italia per leche dovranno indicare il nuovo segretario di partito nella sfida tutta emiliano-romagnola tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini,13 sono andate a votare circa. In una nota diffusa dalla commissione nazionale del Pd, il congresso certifica il voto di 598.121. E così l’obiettivo di 1di voti –in meno rispettoscorse, nel 2019, e meno di un terzo di quelle del 2007, quando a ai gazebo ci andarono in 3,5 milioni – sembra raggiungibile, come affermato anche da Enrico. «Una grande festa di democrazia e partecipazione,ampiamente il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scottecs : Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIA… - pdnetwork : Alle 13 di oggi già 600mila persone hanno votato alle primarie per il nuovo Partito Democratico! I seggi sono aper… - EnricoLetta : Oggi grazie alle #PrimariePd un grande inno alla democrazia e alla partecipazione. #Primarie - MBolzoni4 : @Gi71376847 Sarebbe bello andare a votare alle primarie Pd e votare Renzi. ?????? - GibelliniPaolo : RT @EnricoFaraboll1: Il PD dichiara che alle 13 sono andati a votare 600mila elettori per le primarie del PD. Questo è il gazebo all'Esquil… -

Le primarie non sono un flop: alle 13.00 hanno votato 598121 elettori In questa domenica (26 febbraio) gli elettori del Pd stanno scegliendo il loro segretario. Soprattutto, poco dopo le 13.00, in una ...

Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.