Primarie Pd, al voto circa 1,2 milioni di elettori: Schlein in vantaggio su Bonaccini nelle città del Centro-Nord (Di domenica 26 febbraio 2023) Secondo fonti del Nazareno, l'affluenza si aggira intorno all'1,2 milioni di elettori. Mentre iniziano a circolare i dati dei primi seggi, sembrerebbe che il divario della prima fase delle Primarie, quelle in cui votavano solo gli iscritti – Bonaccini 53% e Schlein 35% – si è assottigliato. Anzi, in diversi territori del Centro-Nord Italia, pare che la "coraggiosa" abbia persino doppiato i voti del presidente dell'Emilia-Romagna. Intanto, al comitato di Bonaccini, è arrivato Dario Nardella: «Il primo elemento estremamente positivo e da sottolineare è l'affluenza. Ci fa capire che il Partito democratico è più vivo che mai. Per quanto riguarda il risultato è molto presto. La partita è aperta, lo spoglio sarà molto lungo. Dai primi risultati stiamo ...

