Primarie Pd, 600mila votanti alle 13: 30mila a Roma e a Milano, 73mila in Emilia-Romagna. Letta: "Supereremo ampiamente il milione" (Di domenica 26 febbraio 2023) La Commissione nazionale per il Congresso del Partito democratico rende noto che alle ore 13 i votanti alle Primarie sfioravano quota seicentomila, per la precisione 598.121. alle ultime consultazioni per il segretario, il 3 marzo del 2019, andarono ai gazebo in tutta la giornata circa un milione e mezzo di elettori. Nei 154 seggi allestiti a Roma, comunica in particolare il presidente della Commissione locale Giovanni De Lupis, "alle ore 14 hanno votato in 27.642. Una grande festa di democrazia che continuerà fino alle 20 (l'orario di chiusura delle votazioni, ndr) grazie alle migliaia di militanti al lavoro in tutta la città". Nella città metropolitana di Milano alle ...

