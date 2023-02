Primarie Pd 2023 | dove si trovano i seggi e i gazebo a Roma? Dove votare e a che ora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 febbraio 2023) È arrivato il giorno della sfida tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein per leper la segreteria del Pd. In tutta Italia sono stati allestiti 5.500che resteranno aperti dalle 8 alle 20. I banchetti per lePD aPer poterbasterà portare la tessera elettorale e un documento di identità. Altri requisiti: avere dai 16 anni in su, essere cittadini italiani, se Ue essere residenti in Italia mentre se extra-Ue con regolare permesso di soggiorno. Inoltre, versare la quota simbolica di 2 euro. Per chi si fosse già registrato tramite Spid (un migliaio di elettori), sarà possibileonline. Sono 165 iallestiti nella Capitale. Poche le file in giro per la città all’apertura. Ma nella mattinata di domenica accedere alla lista per ...