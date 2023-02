Primarie, l’ora dei gazebo: il Pd al voto per scegliere il prossimo segretario. Elly Schlein o Stefano Bonaccini? (Di domenica 26 febbraio 2023) È l’ora dei gazebo. Oggi, dalle 8 alle 20, gli iscritti al Pd votano alle Primarie del partito nella sfida tutta emiliano-romagnola tra Elly Schlein e Stefano Boaccini per chi succederà a Enrico Letta. Ad essersi già registrati sono – riporta il Corriere della Sera – 12.735 fuori sede, 1.617 minorenni e 2.800 persone che per vari motivi voteranno online. La soglia psicologica è quella del milione di voti. Sarebbero 600 mila in meno rispetto alle scorse Primarie, nel 2019, e meno di un terzo di quelle del 2007, quando a ai gazebo ci andarono in 3,5 milioni. Tra gli iscritti ha prevalso Bonaccini, di 27 mila voti. Non è detto che un alto numero di elettori, nonostante il maltempo che imperversa su buona parte della Penisola, non possa ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Èdei. Oggi, dalle 8 alle 20, gli iscritti al Pd votano alledel partito nella sfida tutta emiliano-romagnola traBoaccini per chi succederà a Enrico Letta. Ad essersi già registrati sono – riporta il Corriere della Sera – 12.735 fuori sede, 1.617 minorenni e 2.800 persone che per vari motivi voteranno online. La soglia psicologica è quella del milione di voti. Sarebbero 600 mila in meno rispetto alle scorse, nel 2019, e meno di un terzo di quelle del 2007, quando a aici andarono in 3,5 milioni. Tra gli iscritti ha prevalso, di 27 mila voti. Non è detto che un alto numero di elettori, nonostante il maltempo che imperversa su buona parte della Penisola, non possa ...

