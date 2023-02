Primarie | la Schlein nuova segretaria del Partito democratico Vince in Sicilia | la Calabria con Bonaccini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - you_trend : ?? #PRIMARIEPD Con la vittoria di Elly Schlein, uscita indietro dal voto nei circoli, è la prima volta nella storia… - MarcoFattorini : Il nuovo segretario del Partito Democratico non è stato votato dalla maggioranza degli iscritti del Partito Democra… - infoitinterno : Elly Schlein ha vinto le primarie Pd: battuto Bonaccini, è la prima segretaria del partito- - francoriccardi6 : RT @chetempochefa: Elly #Schlein ha vinto le primarie ed è la prima donna alla guida del Pd. #CTCF -

Per la prima volta ledi un partito stabiliscono un leader diverso da quello che avevano votato gli iscritti e cioè Bonaccini. Ferma restando la chiara vittoria di, un bel rebus scuote la sinistra. La nota ......Bonaccini la sfida nei seggi dellePd a Salerno e provincia. Un risultato in controtendenza rispetto al resto del Paese che ha scelto di puntare tutto sulla giovane deputata Ellyper ...

Pd, primarie 2023: Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd: "Abbiamo fatto una rivoluzione e anche stavolta non ci ... la Repubblica

Primarie Pd, Elly Schlein è la prima donna segretaria: vince con il 53%. "Una rivoluzione, mandato chiaro per il ... Il Fatto Quotidiano

Elly Schlein ha vinto le primarie Pd: battuto Bonaccini, è la prima segretaria del partito Corriere della Sera

Pd: primi dati, Schlein avanti - Politica Agenzia ANSA

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico: “Saremo un bel problema per Meloni" - Elly Schlein delinea il suo programma: salario minimo, lavoro, sanità e ambiente - Elly Schlein delinea il suo programma: salario minimo, lavoro, sanità e ambien RaiNews

Non sei loggato. Puoi visitare liberamente il forum, ma per postare devi prima registrarti: non devi fare altro che cliccare sul link in alto a destra.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...