Primarie? Dentro i gazebo le "confusionarie" di un Pd indeciso su tutto (Di domenica 26 febbraio 2023) Sui gazebo delle Primarie del Pd oggi verranno issate due bandiere che sono un perfetto ossimoro: quella arcobaleno della pace e quella giallo-celeste dell'Ucraina, plasticamente incompatibili per il loro significato ideologico. Il segretario uscente Letta, che venerdì ha voluto meritevolmente concludere il suo mandato con una visita all'ambasciata di Kiev per ribadire il suo sostegno senza macchia alla causa del Paese aggredito, ha detto che è la ferrea coerenza contro la guerra di Putin l'eredità che vuol lasciare al partito. Ma è lui stesso che ha accolto con entusiasmo la proposta di Acli e Arci di esporre le bandiere della pace ai seggi per le Primarie: «È una bellissima idea. Alle bandiere della pace ai gazebo chiediamo ai nostri militanti di affiancare quella dell'Ucraina, a simboleggiare l'impegno della ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) Suidelledel Pd oggi verranno issate due bandiere che sono un perfetto ossimoro: quella arcobaleno della pace e quella giallo-celeste dell'Ucraina, plasticamente incompatibili per il loro significato ideologico. Il segretario uscente Letta, che venerdì ha voluto meritevolmente concludere il suo mandato con una visita all'ambasciata di Kiev per ribadire il suo sostegno senza macchia alla causa del Paese aggredito, ha detto che è la ferrea coerenza contro la guerra di Putin l'eredità che vuol lasciare al partito. Ma è lui stesso che ha accolto con entusiasmo la proposta di Acli e Arci di esporre le bandiere della pace ai seggi per le: «È una bellissima idea. Alle bandiere della pace aichiediamo ai nostri militanti di affiancare quella dell'Ucraina, a simboleggiare l'impegno della ...

