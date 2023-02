Primarie del Pd, la Schlein avanti a Bonaccini grazie ai “non iscritti”. Votanti ancora in calo (Di domenica 26 febbraio 2023) Poteva votare alle Primarie anche chi non è iscritto al Pd, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro. E sono stati proprio loro, i “non iscritti”, a favorire il ribaltone che vede Elly Schlein in testa, nei dati non ancora ufficiale, rispetto all’avversario Stefano Bonaccini, che si era imposto nella consultazioni fatta nei circoli del Pd. Nella notte arriverà il verdetto. Schlein in testa nel confronti con Bonaccini in vista del congresso Pd “Un vantaggio difficile da colmare”, sottolineavano a tarda sera, al Comitato Schlein, dove continuavano ad arrivare i risultati dei gazebo che sancivano la clamorosa vittoria della Schlein. I responsabili della mozione della candidata dem stanno ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 febbraio 2023) Poteva votare alleanche chi non è iscritto al Pd, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro. E sono stati proprio loro, i “non”, a favorire il ribaltone che vede Ellyin testa, nei dati nonufficiale, rispetto all’avversario Stefano, che si era imposto nella consultazioni fatta nei circoli del Pd. Nella notte arriverà il verdetto.in testa nel confronti conin vista del congresso Pd “Un vantaggio difficile da colmare”, sottolineavano a tarda sera, al Comitato, dove continuavano ad arrivare i risultati dei gazebo che sancivano la clamorosa vittoria della. I responsabili della mozione della candidata dem stanno ...

