Primarie, avrei votato Elly ma il Pd me lo vieta! (Di domenica 26 febbraio 2023) Non voto il Partito Democratico da anni. Credo di averlo fatto solo per sostenere Rita Borsellino alle Europee e la prima candidatura della cremasca Cinzia Fontana al Parlamento. Da allora mai più. Non mi sono mai più riconosciuto nei candidati territoriali e nazionali, non ho mai stimato i segretari che si sono succeduti e nemmeno le scelte del Pd. In queste Primarie, tuttavia, ero tentato di andare al seggio per dare il mio sostegno a Elly Schlein. L'ho conosciuta più di dieci anni fa quando muoveva i primi passi a Bologna, l'ho invitata nella mia scuola (invitando chiaramente anche un parlamentare europeo di Centro destra) a parlare di Europa. Ho avuto modo di apprezzare il suo impegno, la sua capacità di portare innovazione, di scombussolare un po' le carte al tavolo di un partito dove da sempre tutto è già previsto. Non ho apprezzato la sua ...

