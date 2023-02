Prezzo Xiaomi 13 in Italia dopo la presentazione di oggi 26 febbraio (Di domenica 26 febbraio 2023) Quale sarà il Prezzo degli Xiaomi 13 in Italia? oggi 26 febbraio è il grande giorno della presentazione globale della nuova serie dopo il lancio della stessa avvenuto solo in Cina nel mese di dicembre. Dei dispositivi, a livello di specifiche tecniche, si sa praticamente tutto ed è per questo motivo che i riflettori sono tutti concentrati sul loro costo e naturalmente sul momento esatto del via alla loro commercializzazione. Cerchiamo dunque di raccogliere tutte le informazioni in nostro possesso consapevoli che il probabile margine di errore per quanto di seguito riferito è davvero minimo. Panoramica dei 3 modelli Prima di concentrarsi sul Prezzo degli Xiaomi 13, è giusto ricordare qualche caratteristica specifica di ognuno dei ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) Quale sarà ildegli13 in26è il grande giorno dellaglobale della nuova serieil lancio della stessa avvenuto solo in Cina nel mese di dicembre. Dei dispositivi, a livello di specifiche tecniche, si sa praticamente tutto ed è per questo motivo che i riflettori sono tutti concentrati sul loro costo e naturalmente sul momento esatto del via alla loro commercializzazione. Cerchiamo dunque di raccogliere tutte le informazioni in nostro possesso consapevoli che il probabile margine di errore per quanto di seguito riferito è davvero minimo. Panoramica dei 3 modelli Prima di concentrarsi suldegli13, è giusto ricordare qualche caratteristica specifica di ognuno dei ...

