Prezzo degli ortaggi aumentato del 40-45% rispetto a febbraio 2022: non solo costo dell'energia e delle materie prime, così i cambiamenti climatici incidono sulla spesa degli italiani

È la legge della domanda e dell'offerta a influire più di ogni altra cosa sull'aumento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli delle ultime settimane. Perché alcune varietà di frutta e verdura sono state meno disponibili a causa degli eventi climatici estremi, come maltempo e gelate. Nei mercati all'ingrosso sono saliti i prezzi di peperoni e melanzane che la scorsa settimana hanno superato i 3 euro al chilogrammo, ma anche quelli dei pomodori, che per alcune varietà hanno superato i 4 euro. Un trend che preoccupa, dato che l'ortofrutta rappresenta circa il 20% della spesa alimentare degli italiani, la fetta più consistente del paniere. Ma gli esperti del settore chiariscono: l'aumento dei prezzi non ha riguardato solo quelle varietà di ...

