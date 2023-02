Previsioni del tempo in Campania | meglio stare attenti a Caserta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 26 febbraio 2023) Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli A Napoli il clima è piovoso con leggera pioggia. L'umidità è del 80%, la temperatura media è di 13,78°C, mentre la temperatura minima e massima raggiuna rispettivamente 12,29°C e 15,1°C. La velocità del vento è 8,27 km/h ed in cielo possiamo osservare un'altissima percentuale di nuvolosità (99%). In base a questo meteo, oggi potresti fare qualcosa di interno come guardare un film, leggere un buon libro, sfogliare delle riviste oppure dedicare delalla cucina. Se non sei troppo interessato ad uscire al freddo, puoi organizzarti una classica giornata casalinga! Avellino A Avellino il meteo è una pioggia leggera. L'umidità è del 89%, la ...