Precipitano durante una ascensione, due escursionisti muoiono nel Lecchese (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Sono precipitati durante un'ascensione nella variante Zucchi, a circa 2200 metri di quota i due escursionisti di 36 e 39 anni. A poca distanza da loro c'erano altri due alpinisti, uno dei quali un soccorritore del Cnsas, che stavano percorrendo lo stesso tracciato. A un certo punto però, dopo un passaggio difficoltoso, li hanno persi di vista e allora hanno contattato subito la centrale, dando indicazioni precise. In accordo con il medico, è stata fatta una valutazione approfondita della situazione ed è quindi stato deciso di inviare l'elisoccorso. Il sorvolo ha permesso di avvistare i due alpinisti alla base del canale. Per loro non c'era più nulla da fare ed è stato solo possibile constatare il decesso. Pochi giorni fa in zona c'era stato un altro incidente mortale, con modalità simili. "In questo periodo le condizioni di ... Leggi su agi (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Sono precipitatiun'nella variante Zucchi, a circa 2200 metri di quota i duedi 36 e 39 anni. A poca distanza da loro c'erano altri due alpinisti, uno dei quali un soccorritore del Cnsas, che stavano percorrendo lo stesso tracciato. A un certo punto però, dopo un passaggio difficoltoso, li hanno persi di vista e allora hanno contattato subito la centrale, dando indicazioni precise. In accordo con il medico, è stata fatta una valutazione approfondita della situazione ed è quindi stato deciso di inviare l'elisoccorso. Il sorvolo ha permesso di avvistare i due alpinisti alla base del canale. Per loro non c'era più nulla da fare ed è stato solo possibile constatare il decesso. Pochi giorni fa in zona c'era stato un altro incidente mortale, con modalità simili. "In questo periodo le condizioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Precipitano durante una ascensione, due escursionisti muoiono nel Lecchese - TgrRaiLombardia : Tragico sabato in montagna, tre escursionisti perdono la vita. Due bergamaschi precipitano dalla Grigna settentrion… - CorriereCitta : Precipitano in un dirupo durante un’escursione: paura per due persone - Detto_il_Grime : I filmati delle infermiere pediatriche turche che durante le scosse di terremoto si precipitano verso le incubatric… - Enzo91264807 : RT @FratellidItalia: ?? Commuovono le immagini di un reparto ospedaliero in Turchia durante il terremoto. Le infermiere, sentite le scosse,… -