Plumcake mele e mandorle | senza farina | burro e zucchero!

Leggi su donnaup

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il dietè una torta straordinaria nonostante non contenga, zucchero. Per dolcificarlo non serve altro che il fruttosio contenuto nella mela, nei mirtilli secchi, nellee nei datteri. Morbido e goloso, è un trionfo di sapori e aromi che conquistano il palato al primo morso. Perfetto per chi deve seguire un’alimentazione controllata e vuole dimagrire, convincerà anche chi problemi non ha, ma vuole garantirsi un dolcetto sano e genuino. Se, poi, avete bimbi piccoli in casa, con questa torta garantirete loro uno snack leggero e salutare, perfetto per la loro crescita. Come già specificato, non contienedi grano e neppure lattosio, è ideale anche per gli intolleranti e i celiaci. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!...