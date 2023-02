Pitbull scappa dal giardino e semina il panico | aggredisce cani e persone | ucciso dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 febbraio 2023) È fuggito da un, lì dove viveva, è riuscito a scavalcare il muro di cinta e ha iniziato a gironzolare in città, a Tivoli, nella zona di Villa Adriana, in via Primo Levi. E non è certo passato inosservato. Anzi, il contrario. Il cane, un, nel primo pomeriggio di ieri, in un sabato come tanti, hato ile chi lo ha incontrato ha dovuto fare i conti con dei momenti di terrore. L’animale, infatti, ha cercato di azzannaree gatti, poi ha scatenato la sua furia contro due, padre e figlio, che in quegli istanti si trovavano in strada, a spasso con il proprio cagnolino. E che sono ‘incappati’ nell’animale, lo stesso che poco prima aveva giàun gattino.libero a Villa Adriana, ieri momenti di ...