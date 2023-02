Pinocchio | Guillermo del Toro trionfa agli Annie Award 2023 | tutti i vincitori

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il film d'animazione dell'anno per gli, il capolavoro in stop-motion didel. Adidelva (anche) il premio più ambito degli, ovvero quello di Miglior Film d'Animazione dell'anno. Ma scopriamodella serata. La 50esima edizione degli, la cerimonia che ogni anno premia le eccellenze in campo d'animazione, ha incoronato nelle scorse ore ildidelcome Miglior Film Animato. Non solo, ma la pellicola in stop-motion del regista messicano ...

È stato Pinocchio di Guillermo del Toro a dominare la cinquantesima edizione degli Annie Awards, i prestigiosi premi dell'industria dell'animazione americana. Delle nove nomination ricevute, il film Netflix ha vinto BEST FEATURE (Guillermo del Toro) BEST INDIE FEATURE Marcel the Shell with Shoes On BEST DIRECTION - FEATURE (Guillermo del Toro) BEST DIRECTION - TV/MEDIA The Boy, the Mole, the

