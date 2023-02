Pier Silvio Berlusconi ricorda Costanzo: “A Maurizio la mia gratitudine infinita” (Di domenica 26 febbraio 2023) E’ un documento davvero eccezionale quello andato in onda questo pomeriggio su Canale 5 durante “Verissimo presenta Ciao Maurizio”, puntata speciale del talk show condotto da Silvia Toffanin dedicata a Maurizio Costanzo. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset, ha ricordato il legame lavorativo e personale che lo legava a Maurizio Costanzo in una toccante intervista rilasciata alla compagna Silvia Toffanin. Pier Silvio Berlusconi appare raramente in video. Nel dicembre del 2021, aveva fatto irruzione a sorpresa a “Verissimo” per celebrare i 60 anni di Maria De Filippi. “Grazie Pier Silvio per questa ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 febbraio 2023) E’ un documento davvero eccezionale quello andato in onda questo pomeriggio su Canale 5 durante “Verissimo presenta Ciao”, puntata speciale del talk show condotto da Silvia Toffanin dedicata a, amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset, hato il legame lavorativo e personale che lo legava ain una toccante intervista rilasciata alla compagna Silvia Toffanin.appare raramente in video. Nel dicembre del 2021, aveva fatto irruzione a sorpresa a “Verissimo” per celebrare i 60 anni di Maria De Filippi. “Grazieper questa ...

