Pier Silvio Berlusconi ricorda aneddoti speciali Maurizio Costanzo: le dichiarazioni (Di domenica 26 febbraio 2023) Pier Silvio Berlusconi ricorda con aneddoti speciali il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo: le sue parole a Verissimo Pier Silvio Berlusconi questo pomeriggio è stato ospite per la prima volta a Verissimo, il salotto televisivo condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice ha rivolto alcune domande a Pier Silvio che ha rilasciato nel corso dell’intervista alcune aneddoti e momenti che ha condivido con Maurizio Costanzo. Il noto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo è scomparso lo scorso 24 febbraio a soli 84 anni. Leggi anche –> “Non fare la gatta morta”: urlano fuori ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 febbraio 2023)conil giornalista e conduttore: le sue parole a Verissimoquesto pomeriggio è stato ospite per la prima volta a Verissimo, il salotto televisivo condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice ha rivolto alcune domande ache ha rilasciato nel corso dell’intervista alcunee momenti che ha condivido con. Il noto giornalista e conduttoreè scomparso lo scorso 24 febbraio a soli 84 anni. Leggi anche –> “Non fare la gatta morta”: urlano fuori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Domani amici e colleghi ricorderanno #MaurizioCostanzo nello speciale #Verissimo. Inoltre Silvia Toffanin intervis… - IlContiAndrea : Lui che non distoglie lo sguardo da lei per farsi forza e non crollare, in preda alle emozioni. Così scatta, come s… - GiusCandela : Un cartello a rotazione su tutte le reti Mediaset oggi per salutare la scomparsa di Maurizio Costanzo. 'Ciao Mauri… - jgicierre : RT @Boomerissima: Evento storico: Silvia Toffanin intervista il marito Pier Silvio Berlusconi #Verissimo #CiaoMaurizio #MaurizioCostanzo… - twentyyearsgold : RT @secretstepss: Silvia e Pier Silvio duchi di Cologno Monzese la nostra Royal Couple italiana #Verissimo -