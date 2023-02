Piacenza vince la Coppa Italia di pallavolo davanti a Mattarella

(Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergioconsegna ladimaschile nelle mani di capitan Brizard:è campione. E’ il Capo dello Stato, grande appassionato di volley, che la scorsa estate aveva ricevuto al Quirinale la Nazionale azzurra campione del mondo, a certificare il successo di una Gas Sales Bluenergy stratosferica, capace di superare Trento per 3-0 (25-22, 25-17 e 25-23) sotto gli occhi anche del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e del presidente del Coni Giovanni Malagò. Nel primo set della finale, disputata al Palazzo dello Sport di Roma, partono bene gli emiliani, che sulla scia della straordinaria impresa firmata ieri ai danni della favorita Perugia entrano meglio sul parquet e allungano subito sul 13-9. Gli uomini di ...

Una finale a sorpresa sarà quella che andrà in scena a Roma tra due compagini che nelle semifinali di sabato hanno battuto rispettivamente Milano e Perugia con due gare epiche e super combattute.Alzi la mano chi, anche solo due mesi fa, avrebbe pensato ad una finale di Coppa Italia tra Piacenza e Trento. E’ vero che i trentini sono abbonati alle finali e che ne hanno perse tante ultimamente ( ...