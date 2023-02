Piacenza-Trento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Piacenza-Trento, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono in all’ultimo posto in classifica, e non vincono praticamente da 6 gare, con 2 pareggi e 4 sconfitte. Gli ospiti invece, di contro, sono sedicesimi, ma arrivano da un ottimo periodo di forma, con 6 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta nelle ultime 9. Chi vincerà? La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Dazn. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono in all’ultimo posto in classifica, e non vincono praticamente da 6 gare, con 2 pareggi e 4 sconfitte. Gli ospiti invece, di contro, sono sedicesimi, ma arrivano da un ottimo periodo di forma, con 6 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta nelle ultime 9. Chi vincerà? La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e Dazn. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

