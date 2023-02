Piacenza sogna | ma Trento non molla mai | la finale di Coppa Italia maschile 2023 volley

Leggi su sportface

(Di domenica 26 febbraio 2023)vs: promette spettacolo ladella Del MonteSuperlega 2022/di. La Gas Sales Bluenergy ha strabiliato battendo in semiPerugia, campionessa uscente e fino a quel momento imbattuta in stagione (sia inche in Europa). I biancorossi hanno disputato un match praticamente perfetto, ribaltando il pronostico e accendendo così le speranze dei tifosi. Gli uomini di Massimo Botti, promosso a primo allenatore dopo l’esonero di Lorenzo Bernardi a fine dicembre, sembrano aver decisamente cambiato passo dopo le delusioni dei mesi scorsi ed ora vogliono aggiudicarsi il primo trofeo dell’anno. Dall’altra parte della rete però c’è una squadra che non ...