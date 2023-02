Pestaggio Firenze, l’amaro sfogo di una preside: “Saluto fascista in classe da parte di un alunno, che esempio stiamo dando ai nostri figli?” (Di domenica 26 febbraio 2023) L'insegnante Maria Luisa Rainaldi, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Caponnetto e preside della scuola media Redi di Ponte a Niccheri, ha espresso un amaro sfogo su Facebook in merito al Pestaggio fascista avvenuto davanti al liceo Michelangiolo di Firenze portando alla luce un episodio inquietante. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 febbraio 2023) L'insegnante Maria Luisa Rainaldi, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Caponnetto edella scuola media Redi di Ponte a Niccheri, ha espresso un amarosu Facebook in merito alavvenuto davanti al liceo Michelangiolo diportando alla luce un episodio inquietante. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Il governo non ha parlato del pestaggio di Firenze. Il ministro se l’è presa con la preside che lo condannava. Le a… - welikeduel : Il pestaggio di Firenze, la lettera della preside Annalisa Savino e la reazione del Ministro Valditara: l'intervent… - ultimora_pol : Il Presidente #Mattarella sul pestaggio a Firenze:'Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e… - maaniballi : @ardigiorgio @salvodal52 Lei si è dissociata da queste di merde? Legga di più, sembrerebbe che lei non conosca la s… - dinoserpe : @GiancarloDeRisi @SimoAlex61 Qui l'unica cosa che pesa è il pestaggio fascista di Azione Studentesca che a Firenze… -