Pescara, torna Zeman (Di domenica 26 febbraio 2023) Zdenek Zeman é pronto a tornare al Pescara. In giornata dovrebbe arrivare la definizione della trattativa con l’esonero di Colo... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Zdeneké pronto are al. In giornata dovrebbe arrivare la definizione della trattativa con l’esonero di Colo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domieffe : Zeman che torna a Pescara anche basta - Italia_Notizie : Zeman torna a Pescara: contratto legato alla promozione - serieB123 : Zeman torna a Pescara: contratto legato alla promozione - CampoRaffaele : Se torna a #Pescara per l'ennesima volta, #Zeman si toglierà da solo l'effige di eroe che si era legittimamente con… - CalcioWeb : #Zeman torna in panchina nel campionato italiano: inizia una nuova missione dell'allenatore ex Lazio e Roma -