Pescara: domani Zeman in città per firmare contratto (Di domenica 26 febbraio 2023) Quella di domani sarà la giornata dell'ufficialità dello Zeman - ter. Il 75enne tecnico boemo arriverà in tarda mattinata a Pescara e incontrerà i dirigenti biancazzurri per firmare il contratto. ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Quella disarà la giornata dell'ufficialità dello- ter. Il 75enne tecnico boemo arriverà in tarda mattinata ae incontrerà i dirigenti biancazzurri peril. ...

