Pescara Calcio, si dimette Colombo: già pronto Zeman (Di domenica 26 febbraio 2023) Questo pomeriggio Alberto Colombo si è dimesso da allenatore del Pescara Calcio. Non c'è stato l'esonero che fino a questa mattina sembrava certo, dopo la sconfitta di ieri con il Cerignola. Il tecnico di Cesana Brianza ha deciso di farsi da parte, schiudendo le porte a quello che sembra l'ormai imminente ritorno, sulla panchina della formazione abruzzese, di Zdenek Zeman. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

