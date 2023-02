Pergolettese-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pergolettese-Mantova, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono in basso in classifica, al diciassettesimo posto, ma hanno vinto 2 delle ultime 3 partite, con un pareggio in mezzo. Gli ospiti invece, di contro, sono una posizione e due punti sotto, ma vengono invece da 3 sconfitte ed un pareggio nelle ultime 4. Chi vincerà? La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Dazn. La gara sarà visibile anche in diretta gol su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. SITO LEGA PRO RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono in basso in classifica, al diciassettesimo posto, ma hanno vinto 2 delle ultime 3 partite, con un pareggio in mezzo. Gli ospiti invece, di contro, sono una posizione e due punti sotto, ma vengono invece da 3 sconfitte ed un pareggio nelle ultime 4. Chi vincerà? La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e Dazn. La gara sarà visibile anche ingol su Sky Sport 252 e insu NOW. SITO LEGA PRO RISULTATI E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorno_Mantova : Serie C, Pergolettese-Mantova: debutto in panchina per Andrea Mandorlini - PergioSellisier : Classifica loghi Serie C 2022/23 ??Pordenone ??Vicenza ??Renate 4°Novara 5°P.Vercelli 6°S.Giugliano 7°Piacenza 8°Pr… -