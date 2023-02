Perde il controllo della propria automobile e finisce contro 4 macchine in sosta: ferita una 75enne (Di domenica 26 febbraio 2023) . E’ la storia di un’anziana signora di Ciampino, che per ignoti motivi avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, una Volkswagen App, e invadendo la corsia opposta al proprio senso di marcia, sarebbe andata a finire la propria corsa addosso a quattro auto parcheggiate. Gli inquirenti che tentano di chiarire la dinamica, temono che la donna fosse ubriaca al volante. L’anziana signora Perde il controllo della propria automobile a Ciampino La donna viaggiava su via Mura Francesi, prima dell’incidente. Qui, a un tratto, si sarebbe accorta di aver perso il contro della propria automobile, finendo la propria corsa contromano e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) . E’ la storia di un’anziana signora di Ciampino, che per ignoti motivi avrebbe perso ildel proprio veicolo, una Volkswagen App, e invadendo la corsia opposta al proprio senso di marcia, sarebbe andata a finire lacorsa addosso a quattro auto parcheggiate. Gli inquirenti che tentano di chiarire la dinamica, temono che la donna fosse ubriaca al volante. L’anziana signoraila Ciampino La donna viaggiava su via Mura Francesi, prima dell’incidente. Qui, a un tratto, si sarebbe accorta di aver perso il, finendo lacorsamano e ...

