?Perciaccante | Ance | «La maggioranza delle truffe ha riguardato il “bonus facciate”»

(Di domenica 26 febbraio 2023) Per il vicepresidente nazionale dell’Associazione imprenditoriale che rappresenta le imprese italiane di qualunque dimensione che operano nel campocostruzioni, Giovan Battista, «a fronte di una così ingente mole di crediti purtroppo è fisiologico che potessimo assistere ad una distorsionemisure pensate come supporto di obiettivi di valenza economica, sociale ed ambientale». Tra l’incudine e il martello. Doveva rappresentare una potente boccata d’ossigeno all’asfittica economia italiana incagliatasi nei lunghi mesi della pandemia, quando i vari lockdown avevano praticamente imbavagliato ogni iniziativa diretta ad incidere sul Pil. Ed invece, la stagione degli ecosembra essersi arenata, stoppata come scelta politica dal governo Meloni e intrappolata da inchieste che ne stanno disvelando ...

Infatti, la legge regionale era pressoché pronta ed i meccanismi condivisi', ha affermato il presidente di Ance Calabria Giovan Battista Perciaccante, commentando appunto il decreto legge varato dal governo. È quanto afferma il presidente di Ance Calabria Giovan Battista Perciaccante, commentando le previsioni del decreto legge appena varato dal Governo sul Pnrr che contiene una norma che blocca la cessione dei crediti.

Un provvedimento che rischia di mettere in ginocchio l'intero settore. Approvato dall'oggi al domani senza confronto con le associazioni di categoria. E con un paradosso: mentre in Europa si discutono ...«Se il Governo, non individua in tempi stretti una diversa soluzione strutturale – dice il presidente di Ance Calabria Giovan Battista Perciaccante – con il blocco della possibilità di acquisto dei ...