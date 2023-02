“Perché votarmi? Io so cos’è l’acido ialuronico, Schlein non si fa nemmeno la ceretta”: Crozza-Bonaccini cerca di convincere così gli elettori Pd (Di domenica 26 febbraio 2023) Torna Maurizio Crozza con la nuova stagione di Fratelli di Crozza – il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – e veste i panni di un esilarante Stefano Bonaccini, che negli ultimi anni è stato protagonista di un importante cambio di look. Il candidato alla segreteria del Pd spiega il motivo per cui dovrebbe essere votato alle primarie: “Perché io so cos’è l’acido ialuronico mentre Schlein non so nemmeno se si fa la ceretta. Se mi votate domenica vi do i campioncini”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Torna Mauriziocon la nuova stagione di Fratelli di– il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – e veste i panni di un esilarante Stefano, che negli ultimi anni è stato protagonista di un importante cambio di look. Il candidato alla segreteria del Pd spiega il motivo per cui dovrebbe essere votato alle primarie: “io somentrenon sose si fa la. Se mi votate domenica vi do i campioncini”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Crozza / la strategia di Bonaccini per vincere le primarie del PD : “Perche’ votarmi? io so cos’e’ l’acido ialuronico, l… - Affaritaliani : Crozza / la strategia di Bonaccini per vincere le primarie del PD : “Perche’ votarmi? io so cos’e’ l’acido ialuroni… - TernanaNews : Ternana, Bandecchi: “Ecco perché dovreste votarmi” – VIDEO - TernanaNews : Ternana, Bandecchi: “Ecco perché dovreste votarmi” – VIDEO -