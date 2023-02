Perché l'unica speranza per la pace è papa Francesco (Di domenica 26 febbraio 2023) A un anno esatto dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, non solo proseguono e si intensificano i bombardamenti dei missili russi, le distruzioni delle infrastrutture militari e anche civili (scuole, case, ospedali, centraline elettriche), non solo aumenta il numero delle vittime e dei danni globali (già intensissimi) ma non si intravede alcuno spiraglio di pace. All'Assemblea dell'ONU venerdì il Presidente Guterres ha dichiarato di aver ascoltato l'intensificarsi di allusioni e «mezze frasi» sul ricorso ad armi nucleari. E il cd «programma di pace» della Cina, di prossima presentazione, pare sarà più favorevole alla Russia che alla pace. L'Occidente, a livello politico, è sempre saldamente al fianco dell'Ucraina (anche se nelle popolazioni cresce un atteggiamento contrario). Aumenta il livello e la qualità ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) A un anno esatto dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, non solo proseguono e si intensificano i bombardamenti dei missili russi, le distruzioni delle infrastrutture militari e anche civili (scuole, case, ospedali, centraline elettriche), non solo aumenta il numero delle vittime e dei danni globali (già intensissimi) ma non si intravede alcuno spiraglio di. All'Assemblea dell'ONU venerdì il Presidente Guterres ha dichiarato di aver ascoltato l'intensificarsi di allusioni e «mezze frasi» sul ricorso ad armi nucleari. E il cd «programma di» della Cina, di prossima presentazione, pare sarà più favorevole alla Russia che alla. L'Occidente, a livello politico, è sempre saldamente al fianco dell'Ucraina (anche se nelle popolazioni cresce un atteggiamento contrario). Aumenta il livello e la qualità ...

