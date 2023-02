Perché Citofonare Rai 2 oggi non va in onda: il motivo (Di domenica 26 febbraio 2023) , 26 febbraio 2023 Perché Citofonare Rai 2 oggi non va in onda? Il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego oggi, domenica 26 febbraio 2023, non va in onda per rispettare il dolore per la morte di Maurizio Costanzo, il grande giornalista scomparso venerdì a 84 anni. La Rai in questi giorni ha omaggiato il conduttore con diversi speciali e domani, 27 febbraio, a partire dalle ore 15 seguirà in diretta i funerali di Costanzo su Rai 1 all’interno della trasmissione oggi è un altro giorno. Al suo posto ci sarà la diretta dello Sci alpino, a partire dalle 10.50. Dopo i Mondiali torna la Coppa del Mondo femminile con la discesa sulla pista di Crans Montana in Svizzera. Per l’Italia ci sono Sofia Goggia e Elena Curtoni che faranno di tutto per ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) , 26 febbraio 2023Rai 2non va in? Il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego, domenica 26 febbraio 2023, non va inper rispettare il dolore per la morte di Maurizio Costanzo, il grande giornalista scomparso venerdì a 84 anni. La Rai in questi giorni ha omaggiato il conduttore con diversi speciali e domani, 27 febbraio, a partire dalle ore 15 seguirà in diretta i funerali di Costanzo su Rai 1 all’interno della trasmissioneè un altro giorno. Al suo posto ci sarà la diretta dello Sci alpino, a partire dalle 10.50. Dopo i Mondiali torna la Coppa del Mondo femminile con la discesa sulla pista di Crans Montana in Svizzera. Per l’Italia ci sono Sofia Ga e Elena Curtoni che faranno di tutto per ...

