Perché Amici oggi non va in onda: il motivo (Di domenica 26 febbraio 2023) , 26 febbraio 2023, Canale 5 Perché oggi, 26 febbraio 2023, Amici non va in onda su Canale 5? Il tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio con il talent di Maria De Filippi non va in onda per rispetto della morte di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì a 84 anni. Il grande giornalista era il marito di Maria e per questo Amici non va in onda. Mediaset in questi giorni ha stravolto i propri palinsesti. Già nei giorni scorsi non sono andati in onda altri programmi come Uomini e Donne e C'è posta per te. Non sappiamo dire con certezza quando i programmi di Maria De Filippi torneranno in onda con le puntate già registrate. Di sicuro oggi pomeriggio Canale 5 proporrà prima le soap Beautiful e Terra Amara, a seguire ...

