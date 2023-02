Per Alfredo Cospito ora solo acqua, sale e zucchero: «Fino in fondo con il digiuno» (Di domenica 26 febbraio 2023) Alfredo Cospito andrà Fino in fondo. E quindi si prepara a morire in carcere. Dopo che la Cassazione ha detto no alla revoca del 41 bis niente più vitamine, potassio né altri integratori. solo acqua con sale o zucchero. Come ha raccontato il medico, consulente della difesa, che ieri mattina è andato a visitarlo. L’anarchico è determinato ad andare avanti con uno sciopero della fame che dura ormai da oltre quattro mesi. Inasprito di nuovo nelle ultime ore dopo il verdetto della Suprema Corte. Che per il suo pool difensivo equivale ad una «condanna a morte». Lui stesso è convinto che morirà «presto». Ma con la «speranza» che altri portino avanti la lotta contro il carcere duro. Intanto l’attenzione è massima sulla galassia anarco-insurrezionalista. Ad ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023)andràin. E quindi si prepara a morire in carcere. Dopo che la Cassazione ha detto no alla revoca del 41 bis niente più vitamine, potassio né altri integratori.con. Come ha raccontato il medico, consulente della difesa, che ieri mattina è andato a visitarlo. L’anarchico è determinato ad andare avanti con uno sciopero della fame che dura ormai da oltre quattro mesi. Inasprito di nuovo nelle ultime ore dopo il verdetto della Suprema Corte. Che per il suo pool difensivo equivale ad una «condanna a morte». Lui stesso è convinto che morirà «presto». Ma con la «speranza» che altri portino avanti la lotta contro il carcere duro. Intanto l’attenzione è massima sulla galassia anarco-insurrezionalista. Ad ...

